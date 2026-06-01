Οι ΗΠΑ έδειξαν θετικό πρόσωπο στο φιλικό απέναντι στη Σενεγάλη και επικράτησαν με 3-2 στο Σάρλοτ, παίρνοντας αυτοπεποίθηση λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήταν ο Κρίστιαν Πούλισικ, ο οποίος συμμετείχε καθοριστικά στα δύο πρώτα γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 7ο λεπτό πήραν προβάδισμα, όταν ο Πούλισικ συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Πέπι και δημιούργησε το γκολ του Ντεστ για το 1-0.

Η Σενεγάλη προσπάθησε να απαντήσει, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε σημαντική στιγμή με τον Τζάκσον. Αντίθετα, οι ΗΠΑ βρήκαν ξανά χώρους και στο 20’ ο Πούλισικ ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση μετά από νέα συνεργασία με τον Πέπι, πετυχαίνοντας το 2-0.

Οι Αφρικανοί επέστρεψαν στο παιχνίδι λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Μανέ να μειώνει έπειτα από κάθετη πάσα του Ντιαρά. Στο δεύτερο μέρος, το ματς απέκτησε μεγαλύτερο ρυθμό και η Σενεγάλη έφτασε στην ισοφάριση, ξανά με τον Μανέ, αξιοποιώντας αμυντικό λάθος.

Συνέχισαν να πιέζουν οι Αμερικάνοι και, αφού είδαν γκολ να ακυρώνεται, βρήκαν τελικά τη λύση με τον Μπαλογκάν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Η ομάδα του Ποτσετίνο σταμάτησε το αρνητικό σερί των προηγούμενων αγώνων και πηγαίνει με καλύτερη ψυχολογία στο τελευταίο τεστ πριν το Μουντιάλ, ενώ η Σενεγάλη ολοκληρώνει την προετοιμασία της στρέφοντας πλέον την προσοχή της στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.