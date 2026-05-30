Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena για το game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL.
Δείτε live την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε ΤΑ ΝΕΑ στην Google
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena για το game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL.
Δείτε live την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ.
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους τελικούς της Stoiximan GBL, αφήνοντας εκτός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, και πλέον ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους «μάχη» που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή της σεζόν 2025-26. Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, […]
Ο Ολυμπιακός υπέταξε την ΑΕΚ με 95-68 στη Sunel Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών απέναντι στην Ένωση και προκρίθηκαν στους τελικούς του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό με πλεονέκτημα έδρας (Game 1, 3/6). Σπουδαία εμφάνιση από τον Ντόντα Χολ που ολοκλήρωσε το ματς με double-double (16π, 10ρ.), ενώ εξαιρετικός ήταν […]
Απρόοπτο προέκυψε για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Sunel Arena, για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL. Στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Τάισον Γουόρντ αντικαταστάθηκε και λίγο αργότερα αποχώρησε από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων», παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος […]
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός της Stoiximan GBL ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, με μια συγκινητική στιγμή να προηγείται του τζάμπολ. Κατά την παρουσίαση της ομάδας της ΑΕΚ και μόλις ακούστηκε το όνομα του Δημήτρη Φλιώνη, παίκτες, προπονητές αλλά και φίλαθλοι και των δύο ομάδων σηκώθηκαν όρθιοι και τον […]
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη με 102-94 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Game 2 της ημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζέντι Όσμαν, που αναδείχθηκε κορυφαίος του αγώνα, στάθηκε στη δυσκολία της σειράς απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», επισημαίνοντας πως οι «πράσινοι» […]