Ο Λούκα Ντόντσιτς αποκάλυψε με εντυπωσιακό τρόπο τα σχέδιά του για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ομάδας στη Ρώμη, με φόντο τη νέα διοργάνωση NBA Europe που αναμένεται να ξεκινήσει τη σεζόν 2027-28.

Με το σύνθημα «Το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη», ο Σλοβένος σούπερ σταρ γνωστοποίησε πως θα συμμετέχει ενεργά στο επενδυτικό σχήμα που σκοπεύει να δημιουργήσει ένα νέο franchise στην ιταλική πρωτεύουσα, το οποίο θα έχει ως στόχο τη συμμετοχή του στο project που ετοιμάζουν από κοινού το NBA και η FIBA.

Basketball is coming back to Rome 🔥 pic.twitter.com/CvEBMlARMi — Luka Doncic (@lukadoncic) May 29, 2026

Ηγέτης του επενδυτικού group θα είναι ο πολύπειρος Ντον Νέλσον, πρώην προπονητής και πρόεδρος των Ντάλας Μάβερικς, ενώ στον πάγκο της νέας ομάδας θα βρεθεί ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, επιστρέφοντας ξανά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται ουσιαστικά προπομπός των μεγάλων αλλαγών που έρχονται στο ευρωπαϊκό μπασκετικό τοπίο, με τη Ρώμη να μπαίνει δυναμικά στο πλάνο της επερχόμενης λίγκας NBA Europe.