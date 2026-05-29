Η κόντρα ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα φαίνεται πως περνά πλέον και στα social media, με τους «ροχιμπλάνκος» να απαντούν με επικό τρόπο στα συνεχή μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον Χουλιάν Άλβαρες.

Οι Μαδριλένοι δημοσίευσαν μία χιουμοριστική ανάρτηση, μέσω της οποίας υποστήριξαν πως κατέθεσαν επίσημη πρόταση στη Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Λαμίν Γιαμάλ.

Η… προσφορά της Ατλέτικο περιλάμβανε τέσσερα εισιτήρια για τη συναυλία του Bad Bunny στο «Wanda Metropolitano», μία ετήσια συνδρομή στην ισπανική εφημερίδα ABC και μία σακούλα πασατέμπο, σε ένα ξεκάθαρα ειρωνικό μήνυμα προς τους «μπλαουγκράνα».

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από επεξεργασμένη φωτογραφία του νεαρού αστέρα με τη φανέλα της Ατλέτικο, ενώ το μήνυμα ξεκινούσε με τη φράση «Here we go», σε αναφορά στο χαρακτηριστικό σλόγκαν του γνωστού δημοσιογράφου Ρομάνο.

«Στείλαμε φαξ στην Μπαρτσελόνα με την πρότασή μας και περιμένουμε απάντηση για να ετοιμάσουμε την ανακοίνωση», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανάρτηση των «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι επέλεξαν με αυτόν τον τρόπο να πικάρουν τη μεγάλη τους αντίπαλο για τις διαρροές γύρω από το μέλλον του Αργεντινού επιθετικού τους.