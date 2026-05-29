Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο EuroLeague στην ιστορία του, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους του, που ζουν έντονες στιγμές χαράς μετά τη μεγάλη επιτυχία.

Χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας που επικρατεί είναι η αντίδραση ενός οπαδού της ομάδας, ο οποίος θέλησε να «χαράξει» στο σώμα του για πάντα τη στιγμή της απονομής, επιλέγοντας να αποτυπώσει σε τατουάζ την εικόνα του Εβάν Φουρνιέ τη στιγμή που κρατά το τρόπαιο.

Μάλιστα, δεν άφησε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ιστορική βραδιά της κατάκτησης, προχωρώντας άμεσα στην υλοποίηση του τατουάζ, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το πάθος και τη σύνδεσή του με τη μεγάλη επιτυχία των «ερυθρολεύκων».