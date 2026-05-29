Ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του μεγάλου τελικού του Champions League (30/5), υποστηρίζοντας πως το τρόπαιο θα καταλήξει τελικά σε ισπανικά χέρια.

Λίγο πριν τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ – που αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό – μίλησε για τους δύο Ισπανούς προπονητές που διεκδικούν το τρόπαιο, αλλά και για τον ιστορικό τελικό του 2005 στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε οδηγήσει τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του Champions League απέναντι στη Μίλαν.

«Όπως κι αν πάει, ένας συμπατριώτης μου θα κατακτήσει το τρόπαιο ο Λουίς Ενρίκε ή ο Αρτέτα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 66χρονος τεχνικός.

Για το αν θεωρεί επιτυχία το γεγονός ότι δύο Ισπανοί βρίσκονται στον τελικό, σημείωσε:

«Είναι η επιβεβαίωση ότι το επίπεδο των Ισπανών προπονητών είναι πολύ υψηλό. Το επίπεδο των γνώσεών τους είναι ανώτερο. Μετά η ικανότητα προσαρμογής, ήταν και χαρακτηριστικό της δικής μου καριέρας, από την Premier League μέχρι τη Serie A. Σκέφτομαι τις πορείες των Γκουαρδιόλα, Έμερι, Ιραόλα ή Φάμπρεγας, πέρα από εκείνες των Λουίς Ενρίκε και Αρτέτα. Ισπανοί προπονητές στην κορυφή σε διαφορετικές χώρες».

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για το αν Αρτέτα και Λουίς Ενρίκε μοιάζουν ή διαφέρουν, ανέφερε:

«Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα και διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεται το επάγγελμα. Κοινά τους στοιχεία είναι η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και η σκληρή δουλειά για να βελτιώνονται συνεχώς».

Για το αν του λείπει το Champions League, τόνισε:

«Είναι ένα θεαματικό περιβάλλον: γήπεδα, αγωνιστικοί χώροι, οργάνωση. Και το επίπεδο των παικτών είναι εξαιρετικά υψηλό. Όλοι θέλουν πάντα να παίζουν εκεί».

Φυσικά, αναφέρθηκε και στους παίκτες-κλειδιά:

«Ο Κβαρατσχέλια και ο Σάκα – αν έχει αναρρώσει – στην επίθεση. Ο Βιτίνια και ο Ράις στο κέντρο. Ο Γκάμπριελ στις στημένες φάσεις».

Τέλος, για το αν είναι «ρομαντικός του παιχνιδιού» ή «οπαδός του αποτελέσματος», δήλωσε:

«Εγώ είμαι υπέρ της ισορροπίας: στο τέλος των διοργανώσεων φτάνεις μόνο αν επιτίθεσαι και αμύνεσαι καλά».