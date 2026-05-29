Η διοίκηση του Παναθηναϊκού επιθυμεί να μην αφήσει ανοιχτά μέτωπα ενόψει της μετάβασης στη νέα του έδρα του συλλόγου στον Βοτανικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει σε επαφές με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ και βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη χρήση του Σταδίου και τη σεζόν 2027-28.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο πρώτο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου, όπου ενδέχεται να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι να μπει η ομάδα στο νέο της γήπεδο.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο σχεδιασμός για τον Βοτανικό. Αντίθετα, στον Παναθηναϊκό εξακολουθούν να κινούνται με βάση το πλάνο της μετακόμισης στη νέα έδρα.

Ωστόσο, η ΠΑΕ θέλει να έχει διαθέσιμη μια ασφαλή εναλλακτική, σε περίπτωση που χρειαστεί λίγος επιπλέον χρόνος για την πλήρη λειτουργία του νέου γηπέδου.

Σε έργα τέτοιου μεγέθους, ακόμη και όταν τα χρονοδιαγράμματα προχωρούν κανονικά, μπορεί να προκύψουν λεπτομέρειες που απαιτούν χρόνο.

Τεχνικές εκκρεμότητες, διαδικαστικά ζητήματα ή λειτουργικές δοκιμές είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τελική ημερομηνία παράδοσης ενός γηπέδου προς πλήρη χρήση.

Γι’ αυτό και στον Παναθηναϊκό θέλουν να προλάβουν κάθε πιθανό πρόβλημα. Η συμφωνία με το ΟΑΚΑ λειτουργεί ως προληπτική λύση, ώστε η ομάδα να έχει έδρα για τις εγχώριες και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, χωρίς να χρειαστεί να αναζητηθούν εναλλακτικές την τελευταία στιγμή.

Το βάρος πέφτει στους πρώτους μήνες της σεζόν 2027-28. Αν ο Βοτανικός είναι απολύτως έτοιμος, ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει κανονικά στη μετακόμιση.

Αν, όμως, απαιτηθεί ένα μικρό διάστημα προσαρμογής ή ολοκλήρωσης λεπτομερειών, το ΟΑΚΑ θα είναι εκεί για να καλύψει το κενό.