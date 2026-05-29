Πρωταθλητής στη Handball Premier για τη σεζόν 2025/26 στέφθηκε ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του με 31-27 επί της AEK στον τέταρτο τελικό και κατέκτησε το 6ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Συνολικά έφτασε τους 14 τίτλους στο χάντμπολ των ανδρών.

Μάλιστα αυτό ήταν το τρίτο διαδοχικό πρωτάθλημα, ενώ φέτος η ομάδα του Πειραιά έκανε εγχώριο τρεμπλ, καθώς προηγήθηκε η κατάκτηση του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ.

Μετά το τέλος του ματς οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν με την ψυχή τους τον τίτλο, τόσο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στα αποδυτήρια του Κασιμάτης.

