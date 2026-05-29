Βρισκόμαστε λίγο καιρό πριν αρχίσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Ο λόγος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στον Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό. Η Σενεγάλη θα είναι «παρούσα», όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια.

Το πολύ ωραίο κλίμα που επικρατεί μέσα στην ομάδα επιβεβαιώθηκε ακόμη μία φορά. Παίκτες και staff συγκεντρώθηκαν για να δειπνήσουν όλοι μαζί.

Μανέ, Κουλιμπαλί και άλλοι σταρ πρωταγωνιστούν στο βίντεο, αλλά την παράσταση «κλέβει» ο γνωστός σεφ, Abdouu, με τα γεύματα τα οποία έχει ετοιμάσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεράστιο τραπέζι, στο οποίο θα δειπνήσουν, βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο ενός γηπέδου.