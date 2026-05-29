Όλος ο κόσμος κινείται σε ρυθμούς UEFA Champions League, ενόψει του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν (30/5).

Έτσι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε για τα «καλά» στο κλίμα, αφού πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές, ενόψει του μεγάλου τελικού, μαζί με τα παιδιά του και νεαρούς φιλάθλους.

Αρχικά, πανηγύρισε σε στυλ Γιόκερες, ενώ στη συνέχεια προέβλεψε το τελικό σκορ, το οποίο μετατρέπει την Άρσεναλ σε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Παράλληλα, δεν θα μπορούσε να λείπει και η φωτογράφισή του με το βαρύτιμο τρόπαιο.