Ο Ντάβιντε Αντσελότι ετοιμάζεται να αναλάβει για δεύτερη φορά στην καριέρα του καθήκοντα πρώτου προπονητή, καθώς σύμφωνα με τη Marca βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Λιλ, ώστε να διαδεχθεί τον Μπρούνο Ζενεσιό στον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν ήδη φτάσει σε προφορική συμφωνία και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την επισημοποίηση της συνεργασίας.

Ο 37χρονος Ιταλός τεχνικός, γιος του Κάρλο Αντσελότι, έχει διαγράψει μέχρι τώρα μια πορεία κυρίως ως βοηθός προπονητή, ακολουθώντας τον πατέρα του σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Έβερτον, η Νάπολι, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ σήμερα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Βραζιλίας.

Παράλληλα, έχει ήδη εμπειρία ως πρώτος προπονητής, καθώς μέσα στο 2025 είχε καθίσει στον πάγκο της Μποταφόγκο, καταγράφοντας 33 αναμετρήσεις ως επικεφαλής της βραζιλιάνικης ομάδας.

Η επικείμενη ανάληψη της Λιλ θεωρείται σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη του μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση ως πρώτος προπονητής.

