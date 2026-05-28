Η ευρωπαϊκή πορεία της Ράγιο Βαγιεκάνο ολοκληρώθηκε χωρίς το ιδανικό φινάλε στη Λειψία, καθώς η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 1-0 στον τελικό του Conference League και κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, διατηρώντας παράλληλα το απόλυτο των αγγλικών ομάδων στη διοργάνωση.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ινίγο Πέρεθ εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος στις δηλώσεις του στα ισπανικά Μέσα, μιλώντας κυρίως για την αντίδραση των φίλων της Ράγιο μετά την απώλεια του τίτλου.

Ο τεχνικός της ομάδας της Μαδρίτης, που θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Μαρθελίνο στον πάγκο της Βιγιαρεάλ, παραδέχθηκε πως οι εικόνες των δακρυσμένων οπαδών τον επηρέασαν βαθιά ψυχολογικά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε

Για την ήττα: «Είναι δύσκολες στιγμές για όλους και πρέπει να τις διαχειριστείς όσο καλύτερα μπορείς. Όταν χάνεις και μάλιστα τόσο οριακά… Το να βλέπεις ανθρώπους να κλαίνε και να προσπαθούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον είναι αυτό που σε διαλύει μέσα σου».

Για την Κρίσταλ Πάλας: «Ήταν τακτικά ανώτεροι. Δεν καταφέραμε να πλησιάσουμε στη νίκη και πιστεύω πως πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια».

Για τον αγώνα: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά κλειστό. Καμία από τις δύο ομάδες δεν ήθελε να κάνει λάθος. Το γκολ προήλθε από μία μεμονωμένη φάση και μας επηρέασε. Στη συνέχεια όμως αντιδράσαμε και αφήσαμε πίσω αυτό το συναίσθημα ότι δεν ήμασταν ο εαυτός μας».

Για την ομάδα του: «Είναι δύσκολο να βρεις ένα τέτοιο γκρουπ. Έχω υπάρξει σε πολύ καλά αποδυτήρια, αλλά αυτή η ομάδα είναι ξεχωριστή. Είναι παίκτες που αγαπούν πραγματικά ο ένας τον άλλον και συγχωρούν τα λάθη μεταξύ τους».

Για το αν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής της Ράγιο: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω γι’ αυτό. Το γήπεδο είναι γεμάτο οπαδούς της Ράγιο και αισθάνομαι πολύ άβολα».

Για το αν είναι τέλος εποχής: «Νιώθω άβολα να μιλάω για τον εαυτό μου σε μια τόσο λεπτή στιγμή. Το πρώτο σοκ πονάει και σε αφήνει εντελώς άδειο… Ξέροντας πόσο αφοσιωμένοι ήταν και πόσα έδωσαν για εμάς. Είναι δύσκολο να το αποδεχτούμε. Ελπίζω να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο αυτό που έχουμε χτίσει. Πριν από έναν χρόνο πανηγυρίζαμε την είσοδό μας στο Conference League. Ελπίζω οι παίκτες να συνεχίσουν έτσι».

Για τον εάν θεωρεί τον εαυτό του έμπνευση για άλλους: «Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Οι νεότεροι προπονητές κοιτούν τα πρότυπά τους, ανθρώπους που θαυμάζουν και που μπορούν να τους προσφέρουν κάτι για να το μεταφέρουν κι εκείνοι παρακάτω. Δεν έχω πολλά περισσότερα να προσφέρω».

Για το αν θα του μείνει αποθωμένο: «Δεν πιστεύω ότι θα ξαναδώ ποτέ αυτόν τον αγώνα στη ζωή μου. Δεν είδα ποτέ ξανά ούτε άλλους τελικούς που έχασα. Δεν το άντεξα.

Θα είναι δύσκολο να το χωνέψω. Ήταν καλύτεροι και ένιωθαν πιο άνετα στο παιχνίδι. Είμαι περήφανος γιατί δεν καταρρεύσαμε. Έπαιξαν πολύ καλά και δεν έχω κανένα παράπονο».

Για το Βαγιέκας: «Πάντα. Αυτό είναι αιώνιο. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μου. Αυτές είναι στιγμές που πρέπει να ξεπεράσουμε. Αν υπάρχει κάτι που έμαθα από τους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο, είναι η αποδοχή του πόνου. Αυτή είναι η ουσία μας. Θα επιστρέψουμε. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες, τον κόσμο και τη γειτονιά».

Για την στήριξη των οπαδών μετά την ήττα: «Αυτοί είναι η βασική δύναμη που κρατά ζωντανή τη Ράγιο και τα όνειρά της. Για αυτούς “λυγίζουμε” όταν φτάνουμε τόσο κοντά. Πάντα κρατούσαμε ισορροπία τόσο στις νίκες όσο και στις ήττες. Σήμερα είναι αδύνατο να συμβεί αυτό».