Το Roland Garros βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους κορυφαίους τενίστες και τις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου να διεκδικούν το στέμμα στο χώμα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Αρίνα Σαμπαλένκα, αφού ξεπέρασαν άνετα τα εμπόδια των Ρόγιερ και Μπούζας Μανέιρο αντίστοιχα, πανηγύρισαν με έναν ξεχωριστό τρόπο την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ποιος ήταν αυτός; Ο χορός.

Αρχικά, η Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησής της και ενώ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, κοντοστάθηκε στις σκάλες και άρχισε να χορεύει και να τραγουδά, εμφανώς ευδιάθετη για την πρόκριση.

Την επόμενη ημέρα, ο Σέρβος τενίστας και Νο.4 του κόσμου ακολούθησε το παράδειγμά της, πανηγυρίζοντας με παρόμοιο τρόπο τη νίκη του απέναντι στον Γάλλο αντίπαλό του. Στις σκάλες του γηπέδου, χόρεψε και εκείνος, γυρίζοντας προς την κάμερα και δείχνοντας τον αριθμό 2, συμβολίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.