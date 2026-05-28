Με το σφύριγμα της λήξης στον τελικό της EuroLeague, οι παίκτες της Ολυμπιακού ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς, μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου του συλλόγου.

Η ένταση και η συγκίνηση της στιγμής αποτυπώθηκαν στις εικόνες των ερυθρόλευκων, οι οποίοι έγιναν «ένα» με το τέλος του αγώνα, αφήνοντας πίσω την πίεση και την κούραση της σεζόν.

Λίγοι από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας μίλησαν στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, περιγράφοντας τα συναισθήματά τους και τις πιο δυνατές στιγμές που βίωσαν αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν

Γουόκαπ: «Μάλλον τη στιγμή που φτάσαμε στην πλατεία του Δημαρχείου και κοίταξα δίπλα μου και είδα έναν τύπο πάνω σε έναν στύλο. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί πάνω, ήταν τουλάχιστον τρία ή τέσσερα μέτρα ψηλά και φώναζε συνθήματα και κουνούσε τα χέρια. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο ξεχωριστό ήτα αυτό για όλους, το ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Οπότε ναι, αυτή η στιγμή».

Μόρις: «Νομίζω απλώς το να βλέπω όλους να πανηγυρίζουν. Ξέρω πόσο πολύ σήμαινε αυτό για τον Σάσα, τον Παπανικολάου και τα παιδιά που είναι εδώ τόσα χρόνια και επιτέλους τα κατάφεραν.

Οπότε χάρηκα περισσότερο, βλέποντας αυτούς να το ζουν, γιατί έχουν περάσει πολλές φορές από αυτή τη διαδικασία και το να τα καταφέρουν τελικά… το ένιωσα πραγματικά για αυτούς.

Ο κόσμος μάς έδειξε απίστευτη αγάπη. Το να βλέπεις τόσο μεγάλη στήριξη και τόσο κόσμο έξω στις 4-5 το πρωί είναι πραγματικά απίστευτο, ειδικά αφού ήταν Κυριακή.

Αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, για δείξουμε πόσος κόσμος μας στηρίζει. Και εμείς πρέπει να παίζουμε ακόμα πιο σκληρά για τον σύλλογο, γιατί πλέον είδαμε πραγματικά πόσο μεγάλο είναι όλο αυτό».

ΜακΚίσικ: «Το φιλί στη γυναίκα μου. Πέρασε τα πάντα μαζί μου. Τα περάσαμε όλα μαζί. Οπότε εκείνη την στιγμή ένιωσα πως όλα ολοκληρώθηκαν. Είναι τρελό συναίσθημα.

Δύσκολο να περιγράψεις αυτά τα συναισθήματα. Είναι σαν να νιώθεις άδειος μέσα σου, αφού κυνηγούσες κάτι τόσο καιρό.

Αλλά ξέρω ότι τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό που πετύχαμε».