Ο Ροναλντίνιο αποφάσισε να προκαλέσει χαμό στα social media, αυτή την φορά με μια φωτογραφία που κανείς δεν περίμενε.

Πόζαρε χαμογελαστός κρατώντας φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το όνομα του Χάρι Μαγκουάιρ στην πλάτη, με την ανάρτηση να γίνεται αμέσως viral και τα σχόλια να δίνουν… ρέστα.

Οι χρήστες του Instagram δεν έχασαν χρόνο και γέμισαν την ανάρτηση με χιουμοριστικά σχόλια, με αρκετούς να γράφουν πως «ο Ροναλντίνιο αναγνωρίζει τους πραγματικούς GOATs», ενώ άλλοι αποκάλεσαν τον Άγγλο στόπερ… «Virgil van Maguire».