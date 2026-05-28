Το όνομα του Χούλιαν Άλβαρες βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας στην Ισπανία, καθώς δημοσιεύματα τον συνδέουν έντονα με πιθανή μετακίνηση στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφή με την πλευρά του Αργεντινού επιθετικού, με στόχο να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.

Η Μπαρτσελόνα αναζητά τον ποδοσφαιριστή που θα αποτελέσει τη βασική επιθετική της αιχμή για τα επόμενα χρόνια, βλέποντας στον Άλβαρες μια επιλογή που μπορεί να καλύψει το κενό της επόμενης εποχής στην κορυφή της επίθεσης, πίσω από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Την ίδια στιγμή, οι Καταλανοί συνεχίζουν να κινούνται ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας προχωρήσει παράλληλα και σε συμφωνία που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ για τον Άντονι Γκόρντον της Νιούκαστλ.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ρεπορτάζ, καθοριστική θεωρείται η συνάντηση του αθλητικού διευθυντή της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, με τον μάνατζερ του Άλβαρες, Χουάνμα Λόπεζ, με τις συζητήσεις να μπαίνουν σε πιο ουσιαστική φάση.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης φέρεται να αξιώνει ποσό κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ενώ το τελικό κόστος μπορεί να αυξηθεί μέσω μπόνους και πρόσθετων όρων, με τους «μπλαουγκράνα» να επιθυμούν ξεκαθάρισμα της υπόθεσης πριν από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

