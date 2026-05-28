Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την Πέμπτη (28/05) τη δεύτερη επετειακή φανέλα που θα κυκλοφορήσει με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Μετά την πρώτη ασπρόμαυρη εμφάνιση που είχε αποκαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου, οι «ασπρόμαυροι» έδωσαν στη δημοσιότητα τη νέα μαύρη επετειακή φανέλα, η οποία ξεχωρίζει για τη σύνδεσή της με την ιστορική ταυτότητα της ομάδας.

Στο κέντρο της εμφάνισης δεσπόζει το πρώτο έμβλημα του συλλόγου, το τετράφυλλο τριφύλλι, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στις ρίζες του ΠΑΟΚ και στη διαδρομή του από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το video της παρουσίασης, ενώ στην ανάρτηση της ομάδας αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Δύο πόλεις, μία ομάδα, μία φανέλα. Από την Κωνσταντινούπολη έως τη Θεσσαλονίκη. 100 χρόνια ιστορίας».