Βλήμα που εκτιμάται ότι προέρχεται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο Μαρούσι, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προκειμένου να αξιολογήσουν το εύρημα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχομένων.

Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ εξετάζουν το αντικείμενο, το οποίο φαίνεται να είναι οβίδα πιθανότατα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ αναμένεται να αναλάβει τη μεταφορά και εξουδετέρωσή του ο Στρατός.

Για λόγους ασφαλείας, έχουν τεθεί σε ισχύ εκτροπές της κυκλοφορίας στην οδό Μαραθωνομάχων από το ύψος της Επταλόφου, καθώς και στη Βοσπόρου από την Ιερού Λόχου, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης του βλήματος.