Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του και ετοιμάζει μια ξεχωριστή βραδιά για τον κόσμο του πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AΕΚ. (28/5, 20:15).

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν επίσημα πως λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, παρουσία και της κούπας της EuroLeague.

Το ΣΕΦ αναμένεται να φορέσει τα γιορτινά του, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να ετοιμάζονται να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη νέα ιστορική επιτυχία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Στον ουρανό του ΣΕΦ το λάβαρο για το 4ο Ευρωπαϊκό!

Αύριο (28/05, 20:15), στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AEK, παίρνουμε θέση από νωρίς στις εξέδρες του ΣΕΦ.

Πριν από το τζάμπολ και… παρουσία του βαρύτιμου τροπαίου της Ευρωλίγκας, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, αλλά και για να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας μας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τελικό».