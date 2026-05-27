Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί στο «Madison Square Garden» για έναν από τους τελικούς του NBA, με τους Νιου Γιορκ Νικς να επιστρέφουν στη μεγάλη σκηνή για πρώτη φορά μετά το 1999.

Οι Νικς συνεχίζουν να ονειρεύονται τον πρώτο τους τίτλο μετά το 1973, έχοντας αποκλείσει με εμφατικό 4-0 τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ενώ πλέον περιμένουν τον αντίπαλό τους από τη Δυτική Περιφέρεια, εκεί όπου οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ προηγούνται 3-2 των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως έχει δεχθεί πρόσκληση από τον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, για να παρακολουθήσει αγώνα των τελικών στο ιστορικό γήπεδο της Νέας Υόρκης.

«Πιστεύω ότι θα πάω σε έναν από τους αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σημειώνοντας πως αρχικά σχεδίαζε να βρεθεί στη Νέα Υόρκη για πιθανό πέμπτο παιχνίδι απέναντι στο Κλίβελαντ, όμως η σειρά ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η σχέση του Τραμπ με το NBA παραμένει ιδιαίτερη και αρκετές φορές τεταμένη, καθώς στο παρελθόν είχε ασκήσει δημόσια κριτική στη λίγκα για τις κοινωνικές και πολιτικές τοποθετήσεις παικτών και ομάδων, ενώ είχε υπάρξει ένταση και με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σχετικά με τις καθιερωμένες επισκέψεις πρωταθλητών στον Λευκό Οίκο.