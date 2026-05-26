Αλλαγές προέκυψαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ενόψει των φιλικών αγώνων του Ιουνίου, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας τέθηκαν εκτός κλήσεων, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να καλεί στη θέση τους τους Αλέξανδρο Κυζιρίδη και Θανάση Ανδρούτσο.

Για τον εξτρέμ της Χαρτς αυτή αποτελεί την παρθενική του συμμετοχή στην Εθνική Ανδρών, ενώ ο Ανδρούτσος επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπειτα από περίπου πέντε χρόνια, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ.

Υπενθυμίζεται πως η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα φιλοξενήσει την Ιταλία.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας