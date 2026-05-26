Οι Νικς επέστρεψαν στους τελικούς του NBA ύστερα από 27 χρόνια, καθώς επικράτησαν άνετα των Καβαλίερς με 130-98 και «σκούπισαν» τη σειρά των τελικών της Ανατολής με 4-0.

Κορυφαίος για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, που πραγματοποίησε double-double με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε και τρεις ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ανουνόμπι, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, επτά ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξεχώρισε επιθετικά σημειώνοντας 31 πόντους και μαζεύοντας τέσσερα ριμπάουντ, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Πλέον, οι Νικς περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στους μεγάλους τελικούς, ο οποίος θα προκύψει από τη σειρά ανάμεσα σε Θάντερ και Σπερς.