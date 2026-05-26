ΑΕΚ σήμανε το φινάλε μίας χρονιάς, που για τον μπασκετικό Άρη ήταν αρκετά μεταβατική. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που η κριτική για τον τρόπο που εξελίχθηκε είναι πιο ήπια από το κανονικό. Το παιχνίδι με τηνσήμανε το φινάλε μίας χρονιάς, που για τον μπασκετικόήταν αρκετά μεταβατική. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που η κριτική για τον τρόπο που εξελίχθηκε είναι πιο ήπια από το κανονικό.

Γυρνώντας τον χρόνο στο περασμένο καλοκαίρι, όλα κινούνταν γύρω από την αλλαγή σελίδας και την έλευση ενός δισεκατομμυριούχου. Ένα deal από εκείνα που δεν κλείνουν σε έναν μήνα. Χρειάστηκαν κάμποσοι για να ολοκληρώσει εκείνη η διαδικασία που… εκτόξευσε τις φιλοδοξίες των φίλων του Άρη για το τμήμα που τους έχει φέρει τόσες και τόσες χαρές στο παρελθόν. Είτε μιλάμε για την αυτοκρατορία είτε μετέπειτα.

Αυτή η αλλαγή σελίδας ήταν και ο λόγος που ο Άρης άργησε να σχηματοποιήσει την φετινή ομάδα. Στο μπάσκετ, αυτά γίνονται από τον Απρίλιο και μέχρι τον Ιούνιο έχει τελειώσει με το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ. Ο Άρης δεν είχε την πολυτέλεια να κινηθεί εντός του συγκεκριμένου timeline και ήταν κάμποσες οι φορές που βρήκε μπροστά του τις κακοτεχνίες του καλοκαιρινού σχεδιασμού.

Ηταν η χρονιά που ο Άρης… καθάρισε από τα χρέη και άρχισε να βάζει τις βάσεις για να λειτουργήσει ως σύγχρονη αθλητική εταιρία. Με στρατηγικό πλάνο, κάποιες πρώτες αναβαθμίσεις και σε περίοπτη θέση φυσικά το θέμα του γηπέδου. Ένας Άρης που πλέον δεν πονοκεφαλιάζει εάν πρέπει να αλλάξει κάτι στο ρόστερ του μεσούσης της σεζόν. Αν του φτάνουν τα λεφτά. Έτσι ήρθε ο Νουά, έτσι και ο Άντζουσιτς άσχετα εάν ο Σέρβος δεν βοήθησε. Πάντα βέβαια με τα οικονομικά πλαφόν που επιτάσσει το στρατηγικό πλάνο της ομάδας, από τα οποία ξέφυγε τόσο όσο.

Εκεί που φαίνεται το όραμα για την επόμενη σεζόν, είναι στην προσμονή που αμέσως κυρίευσε τον κόσμο μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Σαφώς και υπήρχε στεναχώρια για το φινάλε της σεζόν, ειδικά από τη στιγμή που ήταν άδικο για την ομάδα. Την ίδια στιγμή, όμως, αυτή η πίκρα μετριάστηκε από αυτό που γυρίζει στο μυαλό όλων εδώ και μήνες. Τη δέσμευση, δηλαδή, της ομάδας ότι από τη νέα σεζόν θα αλλάξουν τα δεδομένα. Οχι ότι θα πάει ο Άρης να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Θα έχει, όμως, άλλες βλέψεις στην Ευρώπη και ένα μεγαλύτερο μπάτζετ από το φετινό. Ακόμα μεγαλύτερο εάν τελικά γίνει το… μπαμ με τον Βασίλη Σπανούλη.

Η περίπτωση του Έλληνα τεχνικού παραμένει αρκετά δύσκολη, αλλά ο Άρης του δίνει… γη και ύδωρ. Το μπάτζετ θα αναπροσαρμοστεί με τον Σπανούλη. Ένα δέλεαρ για τον τελευταίο, όπως και η σχέση των Αντετοκούνμπο με τον Σιάο και τον Άρη, με την τελική έκβαση της υπόθεσης να εξαρτάται και από το αν θα βρει ομάδα στην Ευρωλίγκα.

Και μόνο που ακούγεται πάντως το όνομά του, δείχνει την πρόθεση της διοίκησης για το step up τη νέα σεζόν. Ακόμα και να μην γίνει αυτή η υπέρβαση, ακόμα και αν τα νούμερα δεν θα είναι ίδια με άλλον προπονητή, το μόνο σίγουρο είναι ο Άρης θέλει να μπει σε μία καλύτερη τροχιά όσον αφορά το αγωνιστικό τη νέα σεζόν. Ένας σχεδιασμός που… τρέχει καιρό και σε επίπεδο παικτών, αλλά για την ώρα όλα περιστρέφονται γύρω από το θέμα του προπονητή για το οποίο η πρόθεση είναι να τελειώσει άμεσα και ιδανικά μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Η φετινή χρονιά δίδαξε πολλά σε όλους. Από τη διοίκηση μέχρι τον Νίκο Ζήση. O τελευταίος αποτελεί από μόνος του μία μπασκετική εγγύηση. Πιο ώριμος στο πόστο του GM,όπως πιο ώριμοι και οι Βύρωνας Αντωνιάδης-Αγαπητός Διακογιάννης, για να «τρέξουν» το πλάνο του επόμενου βήματος στην σταδιακή εξέλιξη του μπασκετικού Άρη.