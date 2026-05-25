Ο Σάσα Βεζένκοφ πανηγύρισε με έντονο ενθουσιασμό την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, σε μια σεζόν ορόσημο για τον ίδιο. Ο Βούλγαρος φόργουορντ κατέκτησε για πρώτη φορά το τρόπαιο της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική χρονιά στην οποία αναδείχθηκε MVP, πρώτος σκόρερ και μέλος της κορυφαίας πεντάδας.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του τελικού, ο Βεζένκοφ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με τα τρόπαια που κατέκτησε τη φετινή σεζόν στη EuroLeague. Στο στιγμιότυπο, το μεγάλο τρόπαιο πλαισιώνεται από ένα κασκόλ του Ολυμπιακού.