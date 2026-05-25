Football Talk: Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός, έρχεται ο Νέεστρουπ
Το Football Talk ανανέωνει το ραντεβού του για σήμερα Δευτέρα (18/05), στις 14:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Νέων. Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος θα βρίσκονται στο στούνιο για την παρουσίαση. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία του την EuroLeague, έπειτα από τη μεγάλη μάχη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. […]
Βεζένκοφ: «Γύρισα από την Αμερική στην οικογένειά μου για αυτές τις στιγμές»
Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε με συγκίνηση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μέσα στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Ο σταρ των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως επέστρεψε από την Αμερική στην οικογένειά του για να ζήσει τέτοιες στιγμές, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας. View this post on Instagram A post […]
Ολυμπιακός: Ο Παπανικολάου ζήτησε από τον Μπαρτζώκα να σηκώσει πρώτος την κούπα (vid)
Στη διάρκεια των πανηγυρισμών στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, κάλεσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι ο πρώτος που θα σηκώσει την κούπα. Τόνισε πως ο κόουτς είναι αυτός που το αξίζει περισσότερο από όλους, με τον κόσμο στην πλατεία να ξεσπά σε συγκίνηση και αποθέωση. View this post on Instagram […]
Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με μήνυμά της αποχαιρέτησε τον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών.
Τζόκοβιτς για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί να ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Roland Garros, όμως μετά το τέλος του αγώνα του φρόντισε να αναφερθεί και στην επιτυχία του Ολυμπιακού στην EuroLeague. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Σέρβος τενίστας στάθηκε στην ευρωπαϊκή κατάκτηση των «ερυθρόλευκων», στέλνοντας το δικό του μήνυμα συγχαρητηρίων προς την ομάδα του […]