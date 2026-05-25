Σε ηλικία 49 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Παρασκευάς Άντζας, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του Ολυμπιακού και το ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι Βετεράνοι των «ερυθρόλευκων» αποχαιρέτησαν με συγκίνηση τον παλαίμαχο αμυντικό, εκφράζοντας δημόσια τη βαθιά οδύνη τους για την απώλειά του σε τόσο νεαρή ηλικία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Σύνδεσμος Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού Πειραιώς αποτίει φόρο τιμής και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του σπουδαίου Βετεράνου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας, Παρασκευά Άντζα.

Έγραψε μεγάλη ιστορία στον Ολυμπιακό και το Ελληνικό ποδόσφαιρο κατακτώντας πολλούς τίτλους και διακρίσεις γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες αγαπημένε μας, υπέροχε άνθρωπε και οικογενειάρχη Παρασκευά».