Μια ιστορική και άκρως ξεχωριστή επιτυχία πανηγύρισε η Κόμο του Δουβίκα, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA, παρότι μέχρι σήμερα δεν είχε ανάλογη εμπειρία στην ιστορία της. Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως μόλις πριν από έναν χρόνο είχε τερματίσει στη 10η θέση της Serie A.

Σε ατομικό επίπεδο, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14 γκολ, επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ μαζί με τον Μάλεν της Ρόμα, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες που σημείωσε 17 τέρματα.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, ο πρώην φορ του Αστέρα AKTOR έκανε τον δικό του απολογισμό μέσω μηνύματος προς τον κόσμο της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι το Champions League.

Το μήνυμα του Δουβίκα:

«Τόσα πολλά συναισθήματα. Τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα.

Δύσκολο να βάλουμε αυτό το συναίσθημα σε λέξεις. Περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσιά, και κάθε άτομο σε αυτήν την ομάδα.

Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συναίσθημα.

Επόμενος σταθμός -> Champions League

Ευχαριστώ».