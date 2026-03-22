Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, βρίσκοντας και πάλι δίχτυα στη νίκη της Κόμο 1907 απέναντι στην Πίσα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, με τον Ντιάο να εκμεταλλεύεται λάθος της άμυνας και να ανοίγει το σκορ από νωρίς. Στη συνέχεια, ο Έλληνας επιθετικός ανέλαβε δράση, σκοράροντας με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή για το 2-0.

Με αυτό το γκολ, ο 26χρονος φορ έφτασε συνολικά τα 13 με τη φανέλα της Κόμο, εκ των οποίων τα 11 στο πρωτάθλημα, ενώ μετρά και δύο ασίστ σε 34 συμμετοχές.

Παράλληλα, φιγουράρει στη δεύτερη θέση των σκόρερ της Serie A, καταδιώκοντας τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, που βρίσκεται στην κορυφή με ένα γκολ παραπάνω.