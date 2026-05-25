αναζητήση
26 oC weather-icon
αναζητήση
αναζητήση
Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
TANEA Newsroom 25/05/2026, 23:57
Τελευταία Νέα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθέστε ΤΑ ΝΕΑ στην Google
Ο Σπύρος Μαραγκός νοσηλεύεται στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο εξαιτίας της σπάνιας νόσου (ALS ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα) που τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο 59χρονος άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εισήχθη στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο ιδιοκτήτης της, Γιάννης Αλαφούζος έχουν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Σπύρου Μαραγκού.

Υπενθυμίζεται πως ο Σπύρος Μαραγκός, που έχει τιμηθεί για την προσφορά του στους «πρασίνους» φόρεσε την πράσινη φανέλα για μία επταετία (1990-1997) κατά την οποία πανηγύρισε μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα (1990, 1991, 1995, 1996) και τρία Κύπελλα (1991, 1993 και 1994).

Τι είχε πει ο Σπύρος Μαραγκός μιλώντας για την ασθένειά του πριν μερικά χρόνια.

«Ηταν Ιούλιος του 2016, όταν οι γιατροί με ενημέρωσαν πως πάσχω από μία εξαιρετικά σπάνια και οδυνηρή , για μένα και την οικογένειά μου , εκφυλιστική νόσο.

Τρία χρόνια τώρα ζω την κάθε μέρα με θυμό, θλίψη, ψυχικό πόνο, φόβο και αναπάντητα γιατί.

Κάθε μέρα κάνω τον σταυρό μου, όπως ακριβώς πριν από κάθε ματς, και ζητώ από τον Θεό να μου δίνει δύναμη και υπομονή για να αντέξω και αυτή τη δοκιμασία.

Θα ήθελα να απευθυνθώ στους οπαδούς, όποιο χρώμα φανέλας κι αν υποστηρίζουν. Οταν πάτε στο γήπεδο για να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα, πολλές φορές βρίζετε με ακατανόμαστες εκφράσεις και εκτοξεύετε ασύλληπτες κατάρες σε εμάς τους αθλητές και προπονητές.

Σκεφτείτε πως κι εμείς είμαστε απλοί και ευάλωτοι άνθρωποι όπως όλοι.

Έχουμε οικογένεια, παιδιά, σύζυγο, γονείς και δεν αξίζουμε όλο αυτό τον οχετό ύβρεων που μας εκτοξεύετε.

Κάνουμε ένα επάγγελμα που έχει ημερομηνία λήξης και μάλιστα άγνωστη και πολλές φορές σύντομη. Μοιραζόμαστε μαζί σας τα όνειρα και την αγάπη σας για την ομάδα και δεν αξίζουμε τέτοιες συμπεριφορές.

Έχω δει πολλές φορές που συμβαίνει κάτι τραγικό σε κάποιον, να δηλώνετε τη στήριξή σας και να λέτε “εδώ δεν χωρούν οπαδικά”. Θα ήθελα να σας πω, πως αυτού του είδους τα “οπαδικά” δεν χωρούν γενικότερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Αυτός ο αγώνας είναι ο πιο δύσκολος της ζωής μου όλης, ο πιο σημαντικός. Και θέλω να πω σε όλους, πως όπως σε κάθε αγώνα που έχω δώσει, δεν σκέφτομαι κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη…», είχε γράψει στο συγκλονιστικό μήνυμά του στις 2 Νοεμβρίου του 2019 ο Σπύρος Μαραγκός.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα

Δείτε επίσης

Στον Πειραιά δεν νύχτωσε!

Στον Πειραιά δεν νύχτωσε!

Μια συγγνώμη για τον Αλεκ Πίτερς

Μια συγγνώμη για τον Αλεκ Πίτερς

Όταν πει αντίο θα γίνει σύμβολο

Όταν πει αντίο θα γίνει σύμβολο
Εικόνα google Ακολουθήστε ΤA NEA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα Νέα Logo Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δημοφιλή

Ομάδα
Ποδόσφαιρο

Πρώτη για Κυζιρίδη στις κλήσεις της Εθνικής – Ποιοι έμειναν εκτός

Αλλαγές προέκυψαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ενόψει των φιλικών αγώνων του Ιουνίου, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας τέθηκαν εκτός κλήσεων, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να καλεί στη θέση τους τους Αλέξανδρο Κυζιρίδη και Θανάση Ανδρούτσο. Για τον εξτρέμ της Χαρτς αυτή αποτελεί την παρθενική […]

26/05/2026 11:08
Πρώτη για Κυζιρίδη στις κλήσεις της Εθνικής – Ποιοι έμειναν εκτός
Ποδόσφαιρο

Ο Γιάννης Αμανατίδης νέος τεχνικός διευθυντής στον Ηρακλή

Σε μία σημαντική κίνηση ενίσχυσης του ποδοσφαιρικού τμήματος προχώρησε ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αμανατίδη. Ο παλαίμαχος διεθνής αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή ποδοσφαίρου στον «Γηραιό», με τη σχετική ανακοίνωση να γίνεται γνωστή (26/05). Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής «Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει […]

26/05/2026 10:56
Ο Γιάννης Αμανατίδης νέος τεχνικός διευθυντής στον Ηρακλή
Ποδόσφαιρο

Τζόλης: Και με τη… βούλα, καλύτερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος

Ο Χρήστος Τζόλης πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική προσωπική διάκριση στη φετινή του πορεία, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ, επιβραβεύοντας με τον καλύτερο τρόπο την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, λαμβάνοντας το σχετικό βραβείο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το […]

26/05/2026 10:40
Τζόλης: Και με τη… βούλα, καλύτερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος
Μπάσκετ

Χάος στους δρόμους της Νέας Υόρκης για την πρόκριση των Νικς στους τελικούς (vids)

Η Νέα Υόρκη ζει στιγμές που είχε να βιώσει περισσότερο από δύο δεκαετίες, αφού οι Νικς επέστρεψαν στους τελικούς του NBA μετά το 1999. Η ομάδα της Νέας Υόρκης δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στους Καβαλίερς, ολοκληρώνοντας τη σειρά με εμφατικό 4-0. Μετά τη μεγάλη πρόκριση, οι δρόμοι της πόλης γέμισαν από φίλους των Νικς, […]

26/05/2026 10:26
Χάος στους δρόμους της Νέας Υόρκης για την πρόκριση των Νικς στους τελικούς (vids)
Αλλα αθλήματα

Live από το Mega News ο πρώτος τελικός στο πόλο των ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται (26/5) στη «μάχη» των τελικών της Water Polo League Ανδρών, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στη σειρά των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 19:30, στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, τους «πράσινους», με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος παίρνοντας προβάδισμα 1-0 στη σειρά. Η ομάδα […]

26/05/2026 10:10
Live από το Mega News ο πρώτος τελικός στο πόλο των ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό

Αν είσαι συνδρομητής
ξεφύλλισε Τα ΝΕΑ

ΤΑ ΝΕΑ 26.5.2026

Όλα τα θέματα

Όλα τα Νέα
Cookies