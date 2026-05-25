Ο Μοχάμεντ Σαλάχ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπρέντφορντ, αποχαιρετώντας το «Άνφιλντ» μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα.

Οι «ρεντς» ολοκλήρωσαν τη φετινή Premier League με ισοπαλία 1-1 κόντρα στις «μέλισσες», εξασφαλίζοντας την πέμπτη θέση και την παρουσία τους στη League Phase του επόμενου Champions League.

Το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία για τον Αιγύπτιο σταρ, ο οποίος είχε ήδη γνωστοποιήσει πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία πορεία στο Μέρσεϊσαϊντ. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Σαλάχ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

❤️ Mo Salah: “I cried a lot. More than my whole life. Very tough to leave a place like this. I’m not very emotional guy… but it’s very tricky… we did it and we bought the club to where it belongs”. pic.twitter.com/fzj2f7bfVh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2026

Αποχαιρετιστήριο ήταν το ματς και για τον Άντι Ρόμπερτσον, με τον Σκωτσέζο μπακ να γνωρίζει επίσης θερμό χειροκρότημα και standing ovation από τους φίλους της Λίβερπουλ.