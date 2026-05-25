Ο Εβάν Φουρνιέ έζησε με τον πιο έντονο τρόπο την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για τους «ερυθρόλευκους» και τον κόσμο τους.

Ο Γάλλος σταρ, λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την τέταρτη ευρωπαϊκή κορυφή της ιστορίας του συλλόγου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και ενθουσιασμένος από όσα έζησε στον Πειραιά μαζί με χιλιάδες φιλάθλους της ομάδας.

Αρχικά, μέσω ανάρτησής του στα social media, ζήτησε από τους φίλους του Ολυμπιακού να του στείλουν τις καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν την κατάκτηση του τροπαίου.

Λίγο αργότερα, επέστρεψε με νέο post, ανεβάζοντας μια selfie με φόντο τον γεμάτο καπνογόνα και πανηγυρισμούς Πειραιά, την ώρα που ο κόσμος αποθέωνε τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο Φουρνιέ προσπάθησε να περιγράψει όσα έζησε, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χθες βράδυ, δεν ξέρω πώς να σας εξηγήσω τι τρέλα ήταν αυτή».