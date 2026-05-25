Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τη EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί ηγετική εμφάνιση και να αναδεικνύεται MVP του Final Four.

Μετά τον θρίαμβο των «ερυθρόλευκων», ο παλαίμαχος NBAer Έντι Τζόνσον συνεχάρη δημόσια τον Γάλλο άσο μέσω ανάρτησής του στο «Χ».

«Συγχαρητήρια Εβάν. Πρωταθλητής», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζόνσον, με τον Φουρνιέ να απαντά λίγο αργότερα: «Ευχαριστώ πολύ Έντι!!!».

Η επιτυχία του Ολυμπιακού προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στον Πειραιά, με τους φίλους της ομάδας να γιορτάζουν την επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στην κορυφή της Ευρώπης.