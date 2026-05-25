Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Γυναικών, Βασίλης Σπέρτος, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05) την 26άδα που θα ταξιδέψει στην Τιφλίδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Γεωργία στις 9 Ιουνίου (20:00), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη League C των προκριματικών, ολοκληρώνοντας τον Απρίλιο τις υποχρεώσεις της με απόλυτο νικών (3/3). Παράλληλα, η ήττα της Γεωργίας με 1-0 από τα Νησιά Φερόε εξασφάλισε και μαθηματικά στην Ελλάδα την κορυφή του ομίλου πριν από το τελευταίο παιχνίδι.