Ο κύβος ερρίφθη και το ευρωπαϊκό classico θα παιχτεί για 5 η φορά σε τελικό. Ρεάλ-Ολυμπιακός συνθέτουν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια στη Γηραιά Ηπειρο και η μοίρα το φέρνει έτσι

ώστε 3/5 φορές να έχουν βρεθεί με τη μία από τις δύο ομάδες γηπεδούχο! Είτε στο γήπεδό της, το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ, είτε σε άλλο γήπεδο της χώρας όπως η Ρεάλ το 1995 στη Σαραγόσα και ο Ολυμπιακός τώρα στο T-Center της Αθήνας.

Άλλες δύο φορές βρέθηκαν σε ουδέτερο έδαφος με τον Ολυμπιακό να χαμογελά στο Λονδίνο (2013) και τη Ρεάλ στο Κάουνας (2023). Σε εκείνο τον αλησμόνητο τελικό με το νικητήριο «μανταρίνι» του Σέρχιο Γιούλ στο φινάλε και με τον Κώστα Σλούκα ανήμερα της γιορτής του (Κωνσταντίνου και Ελένης έγινε ο τελικός) να χάνει την ευκαιρία στη λήξη να γίνει ο ήρωας του τελικού.

Ο Ολυμπιακός ήταν και τότε, όπως και τώρα, μακράν η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης ακόμα και στον τελικό ήταν κυρίαρχος στο μεγαλύτερο μέρος του αλλά στο τέλος κλώτσησε την καρδάρα με το γάλα. Είπαν κάποιοι, όταν έγινε γνωστό το ζευγάρι, πως «του το χρωστάει η ιστορία». Η ιστορία δεν χρωστάει τίποτε σε κανέναν, αλλά ο Ολυμπιακός το χρωστάει στον εαυτό του να μην κάνει το ίδιο λάθος αυτή τη φορά επί ελληνικού εδάφους και να νικήσει τη Ρεάλ για 2 η φορά σε 5 τελικούς.

Μη βιαστεί κανείς να πει ότι η Ρεάλ έχει σοβαρές απουσίες (που έχει) και θα είναι εύκολη αντίπαλος. Μια πληγωμένη ομάδα και μάλιστα «βασίλισσα» είναι ακόμα πιο επικίνδυνη και αρκεί κανείς να κοιτάξει δίπλα στον πάγκο να δει παίκτες που δεν πάιζουν πια (Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Ρούντι Φερνάντεθ, Φελίπε Ρέγιες) και να τους δει πως ζουν κάθε κατοχή κάθε καλάθι της ομάδας, για να νιώσει το μεγαλείο αυτού του κορυφαίου συλλόγου των 11 τροπαίων Euroleague και των 22 (πλέον) τελικών ! Νούμερα που ζαλίζουν μόνο και να τα μετρήσει κανείς, πόσο μάλλον να τα παίξει όπως οι παίκτες των Μαδριλένων με τον μεγάλο Σέρχιο Σκαριόλο να βρίσκεται στον πρώτο του τελικό αφού δεν είχε μεγάλη θητεία σε ομάδες Euroleague αλλιώς θα βρισκόταν πολύ πιο ψηλά.

O Μάριο Χεζόνια άλλωστε το είπε ξεκάθαρα μετά τη νίκη επί της Βαλένθια: «Όταν ήρθε ο κόουτς Σκαριόλο στην αρχή της χρονιάς, δεν ξέραμε που πατάμε και που πάμε και αμέσως μας έβαλε σε σειρά και νάμαστε τώρα σε έναν ακόμα τελικό». Και πως να τολμήσει κάποιος – ακόμα και λόγω απουσιών – να χαρακτηρίσει την Ρεάλ Μαδρίτης αουτσάιντερ. «Μα δεν μπορείς να το κάνεις πολύ απλά γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα το φαβορί όπου παίζει» είπε αφοπλιστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του τελικού με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να ακούει δίπλα στωικά.

Ο Ολυμπιακός οφείλει να μπει στο παιχνίδι όπως μπήκε και στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε όχι μάλιστα μόνο στην αρχή αλλά και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου εκεί όπου η τουρκική ομάδα περίμενες ότι θα αντιδράσει. Άλλωστε ο κόουτς Σάρας, είχε πει στις δηλώσεις του ημιχρόνου τη στιγμή που η ομάδα του είχε ρίξει τη διαφορά στους 9 πόντους: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, για να δούμε εάν θα τα καταφέρουμε».

Δύο λεπτά μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ζητούσε εσπευσμένα τάιμ άουτ καθώς ο Ολυμπιακός με ένα 11-0 είχε εκτοξεύσει τη διαφορά στους 20 πόντους. Το 2013 στο Λονδίνο, σε ένα masterclass του κόουτς Μπαρτζώκα ο Ολυμπιακός είχε κατατροπώσει μια πολύ σκληρή και εξαιρετική στην άμυνα ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό κρατώντας πολύ χαμηλά το σκόρ και δύο μέρες αργότερα «αιχμαλώτισε» τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης στο ρυθμό της, βάζοντάς της 100 πόντους!

Εδώ το σενάριο μοιάζει σχεδόν παραπλήσιο και ήδη το πρώτο σκέλος απέναντι στη σκληροτράχηλη πρωταθλήτρια Ευρώπης (μέχρι την Παρασκευή) Φενέρμπαχτσε εκτελέστηκε με χειρουργική ακρίβεια. Μένει ένα ακόμα…ημίχρονο με τη «βασίλισσα» για να επικυρώσει και στο παρκέ τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στην Ευρώπη εφέτος.