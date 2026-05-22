Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four και πλέον θα διεκδικήσει την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του.

Μετά την αναμέτρηση, ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για την προσπάθεια της ομάδας του και τη σημασία της επόμενης ημέρας, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει ακόμα τελειώσει.

Ο σταρ των «ερυθρολεύκων» ανέφερε πως η ομάδα βρίσκεται μόλις μία νίκη μακριά από την επίτευξη του μεγάλου στόχου της σεζόν, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουν όλοι προσγειωμένοι και συγκεντρωμένοι ενόψει του τελικού.

Οι δηλώσεις του MVP της EuroLeague

«Στο ημίχρονο μας είπε ο κόουτς πως πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα. Παίξαμε καταπληκτικά αμυντικά. Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε.

Στο τέλος της μέρας, πρέπει να παίξουμε για να κερδίσουμε. Ο βασικός στόχος μας είναι την Κυριακή. Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να βελτιωθούμε, για να κερδίσουμε το τρόπαιο.

Ξέρουμε πως έχουμε πολύ ταλέντο ως ομάδα, μεγάλο βάθος. Παίξαμε με όλο το ρόστερ, όλοι μπορούν να βοηθήσουν, όλοι είναι σημαντικοί και το δείξαμε. Αυτό κάνουμε όλη τη σεζόν, πρέπει να το κάνουμε άλλη μια φορά.

Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του κόσμου και πολύ ξεχωριστό αυτό που συνέβη εδώ. Περιμένουμε το ίδιο και την Κυριακή».