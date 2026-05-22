Τα ευχαριστήρια στον μπασκετικό Ολυμπιακό έστειλε μέσω των social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο θρίαμβος στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε ήταν εμφατικός από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και το μήνυμα των «ερυθρόλευκων» του ποδοσφαίρου ήταν το εξής:

Ο Θρύλος μας στον τελικό της Euroleague!

Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή!