Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε τελικό EuroLeague για πρώτη φορά μετά το 2023, καθώς επικράτησε της κατόχου του τίτλου Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four και εξασφάλισε θέση στη μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής (24/5, 21:00).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της από τον δεύτερο ισπανικό ημιτελικό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια .

Την ίδια ώρα, στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού επικρατεί τεράστια κινητοποίηση για περισσότερα εισιτήρια ενόψει του τελικού.

Περισσότεροι από 12.000 φίλοι των «ερυθρόλευκων» βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας στον ημιτελικό και πλέον αναζητούν νέα διαθέσιμα εισιτήρια.

Παράλληλα, υπάρχει αισιοδοξία πως αρκετοί φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε, αλλά και οι οπαδοί της ηττημένης ομάδας του δεύτερου ημιτελικού, δεν θα παραμείνουν στην Αθήνα για τον τελικό, γεγονός που σημαίνει πως η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προμηθευτεί επιπλέον εισιτήρια μέσω της Euroleague.