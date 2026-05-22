Ο Ολυμπιακός «σφράγισε» την πρόκρισή του στον τελικό της Euroleague, επικρατώντας με άνεση της Φενέρμπαχτσε 79-61. Την Κυριακή, η ομάδα του Πειραιά θα μάθει τον αντίπαλό της, που θα προκύψει από τον ημιτελικό Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια.

Η πρόκριση αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία: οι Ερυθρόλευκοι θα γίνουν η έβδομη ομάδα στην ιστορία του θεσμού που διεκδικεί το τρόπαιο παίζοντας στην ίδια χώρα που φιλοξενείται το Final Four, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη λάμψη στην προσπάθειά τους.

Οι ομάδες που έπαιξαν τελικό Final Four της Euroleague στη χώρα τους:

1995, Σαραγόσα: Ρεάλ – Ολυμπιακός 73-61

2000, Θεσσαλονίκη: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 73-67

2002, Μπολόνια: Παναθηναϊκός – Μπολόνια 89-83

2003, Βαρκελώνη: Μπαρτσελόνα – Τρεβίζο 75-65

2004, Τελ Αβίβ: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια 118-74

2007, Αθήνα: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93-91

2015, Μαδρίτη: Ρεάλ – Ολυμπιακός 78-59

2017, Κωνσταντινούπολη: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 80-64

2026, Αθήνα: Ολυμπιακός – Ρεάλ/Βαλένθια (24/5/2026)