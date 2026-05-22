Την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο υποτίμησης της επιδημίας Έμπολα εξέφρασε ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αφρική, σε συνέντευξή του στο Reuters.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι από την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη.

Ο αξιωματούχος του Οργανισμού προειδοποίησε ότι ακόμη και ένα μόνο κρούσμα αρκεί για να οδηγήσει σε διάδοση του ιού πέρα από τα σύνορα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντα.

«Θα τους ενθάρρυνα πραγματικά όλους, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, μπορούμε να θέσουμε αυτό το πράγμα υπό έλεγχο», πρόσθεσε ο Τζανάμπι, καλώντας σε διεθνή συνεργασία.

Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση του ίδιου ότι το ξέσπασμα του Έμπολα στο Κονγκό έχει συγκεντρώσει σχετικά λιγότερη παγκόσμια προσοχή, σε σύγκριση με την εστία χανταϊού που εντοπίστηκε αυτόν τον μήνα σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δυνάμεων.