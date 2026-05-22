Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε απόψε την παράταση της μείωσης των φόρων στα καύσιμα έως τις 8 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά μείωση κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και 20 λεπτά ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Οι αναγκαίοι πόροι για τη χρηματοδότηση του μέτρου αναμένεται να προέλθουν κυρίως από αυξημένες εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα παράταση, η οποία θα εξεταστεί εκ νέου μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Παράλληλα, στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ρώμης περιλαμβάνονται φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη ενός τομέα που έχει δεχθεί έντονες πιέσεις από την αύξηση του κόστους καυσίμων.

Μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι του κλάδου με την κυβέρνηση Μελόνι, ανακοινώθηκε η αναστολή της απεργίας που είχε προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, γεγονός που εκτονώνει προσωρινά την ένταση στον τομέα των μεταφορών.