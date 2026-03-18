Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι ενέκρινε, κατά τη διάρκεια της αποψινής συνεδρίασής του, μείωση των φόρων στα καύσιμα κατά 25 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Την απόφαση ανακοίνωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση της Rai.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική βοήθεια προς τους πολίτες. Υπάρχει, ασφαλώς, ημερομηνία λήξης, αλλά τώρα οι Ιταλοί θα πληρώνουν λιγότερο για τα καύσιμα απ’ ό,τι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί», δήλωσε ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνησή της παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων, η οποία, όπως σημείωσε, αποτελεί συνέπεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να δραστηριοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι αποτέλεσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ενεργοποιήσαμε αμέσως όλους τους μηχανισμούς που διαθέτουμε, για να εγγυηθούμε διαφάνεια στις τιμές και για να παρέμβουμε, με την οικονομική αστυνομία και την Αρχή Ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων στα πρατήρια. Χάρη σε αυτή τη δράση, έως τώρα στη χώρα μας οι αυξήσεις των τιμών είναι πιο περιορισμένες, σε σύγκριση με άλλα, μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.