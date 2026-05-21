Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές στην ιστορία του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου χάρισαν οι ιθύνοντες της Ζάμαλεκ, οι οποίοι επέλεξαν να εμφανίσουν το τρόπαιο του πρωταθλήματος με ελικόπτερο πάνω από το κατάμεστο γήπεδο του Καΐρου.

Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική από τα πρώτα λεπτά. Χιλιάδες φίλαθλοι δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό με συνθήματα, φώτα και ασταμάτητο παλμό, περιμένοντας τη μεγάλη στιγμή. Και τότε, μέσα στη νύχτα, το ελικόπτερο εμφανίστηκε στον ουρανό μεταφέροντας το πολυπόθητο κύπελλο, προκαλώντας αποθέωση στις εξέδρες.

Οι εικόνες έγιναν αμέσως viral στα social media, με τους οπαδούς να μιλούν για μία από τις πιο κινηματογραφικές απονομές που έχουν γίνει ποτέ στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.