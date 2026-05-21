Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, απάντησε στον Γιάννη Λαμπίρη του tanea.gr στη συνέντευξη Τύπου για το Final Four 2026, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο Telekom Center.

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στη σημασία της σταθερής παρουσίας της ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο, τονίζοντας ότι σε τέτοιες στιγμές παίζουν ρόλο η τύχη, οι συγκυρίες, αλλά και οι μεγάλοι παίκτες όπως ο Σέρχιο Γιουλ.

Υποογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός υπόσχεται να παλέψει για κάθε κατοχή, σημειώνοντας πως αν «ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά», η ομάδα θα είναι απόλυτα ικανοποιημένη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα ως ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ – ένας πολύ ικανός παίκτης που μπορεί να πάρει το τελευταίο σουτ – ή τύχη ή συγκυρίες, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Άμα ο Θεός αποφασίσει να κατακτήσουμε το τρόπαιο τη φετινή χρονιά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».