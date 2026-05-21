Ο Ζαν Μοντέρο αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, επισημαίνοντας πως η συνοχή και η νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν τον βασικό παράγοντα για την παρουσία της μέχρι αυτό το σημείο της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο:

Για την πίεση που υπάρχει: «Έχουμε εμπιστοσύνη και την νοοτροπία που απαιτεί να παίξουμε στο Final Four. Ο προπονητής εμπιστεύεται εμάς και εμείς τον προπονητή. Είμαστε προετοιμασμένοι»

Για το αν θα έπαιρνε το τελευταίο σουτ στον τελικό της Euroleague: «Εάν είμαι ελεύθερος θα σουτάρω. Προφανώς όμως εγώ θα προσπαθούσα να πάρω την κατάλληλη επιλογή».

Για το γεγονός πως πλέον υπολογίζεται ως σταρ της Euroleague και αν αυτό φέρνει πίεση: «Δεν σκέφτομαι πολύ τις καταστάσεις, παίζω το παιχνίδι, θέλω να είμαι ανταγωνιστικός και να παίζω το παιχνίδι όσο καλύτερα μπορώ. Δεν σκέφτομαι αν είμαι super star ή κάτι αντίστοιχο».

Για το match up με τον Αντρές Φελίζ: «Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα και ίσως μετά το κάνουμε με μηνύματα. Στο Final Four πρέπει να ξεχάσεις τι έκανες την υπόλοιπη σεζόν. Είναι ένα νοκ άουτ παιχνίδι και πρέπει να είσαι έτοιμος για να το απολαύσεις».

Για το ποιος είναι πραγματικά ο Ζαν Μοντέρο: «Είναι το πρώτο μου FInal Four και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θέλω να παίξω στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και η ομάδα μου να απολαύσει όλη τη διαδικασία».