Λίγες ημέρες πριν από το Final Four της EuroLeague, η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει τη σειρά βίντεο «3 on 3», δίνοντας τον λόγο στους παίκτες της ομάδας ενόψει της μεγαλύτερης πρόκλησης της σεζόν.

Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς, οι Τόμας Γουόκαπ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα μιλούν για τη φετινή διαδρομή των «ερυθρόλευκων», τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αλλά και τη δίψα για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι απαντήσεις τους

Αν το φετινό ταξίδι του Ολυμπιακού γινόταν ταινία, τι τίτλο θα είχε;

Γουόκαπ: «Θα έλεγα κάτι όπως “Τα πάνω και τα κάτω” και σε όλη την ταινία δεν θα ξέρεις αν θα πάει καλά ή άσχημα, όμως στο τέλος θα έχει ένα υπέροχο φινάλε».

Μιλουτίνοφ: «Θυμήσου τους Τιτάνες».

Νιλικίνα: «Ελπίζω, ”Επιστροφή στη δόξα”».

Δέκα δευτερόλεπτα πριν βγεις στο παρκέ του Final Four, ποια θα είναι η πρώτη σκέψη που θα περάσει από το μυαλό σου;

Γουόκαπ: «Νομίζω πως θα ήταν όλοι εκείνοι για τους οποίους παίζω. Τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους προπονητές μου, όλους τους ανθρώπους που με ενέπνευσαν να φτάσω σε εκείνο το σημείο, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλοι εκείνοι θα περνούσαν από το μυαλό μου».

Μιλουτίνοφ: «Πώς να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Νιλικίνα: «Αν έδεσα σωστά τα κορδόνια μου».

Στείλε ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού για το Final Four.

Γουόκαπ: «Ας βάλουμε 18.000 μέσα στο ΟΑΚΑ και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη μέχρι αυτό το σημείο της σεζόν. Πιστεύω πως είμαστε πολύ τυχεροί που μοιραζόμαστε αυτό το ταξίδι τα τελευταία πέντε χρόνια που είμαι εδώ. Ήταν εκπληκτικό που το κάναμε όλο αυτό μαζί και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε».

Μιλουτίνοφ: «Γεμίστε το ΟΑΚΑ όσο πιο πολύ μπορείτε για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί».

Νιλικίνα: «Πάμε να το πάρουμε. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη σε όλη τη σεζόν εντός και εκτός έδρας, ακόμη και όταν περπατάμε στους δρόμους της Αθήνας. Είναι ώρα για το Final Four. Πάμε όλοι μαζί και ας τα δώσουμε όλα για να το κατακτήσουμε».