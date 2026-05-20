Λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη του Final Four της EuroLeague, η ίδια η διοργάνωση ξεχώρισε τέσσερις παίκτες που θεωρεί πως μπορούν να εξελιχθούν στους απόλυτους X-factors του μεγάλου ραντεβού της Αθήνας. Παρότι τα φώτα πέφτουν πάντα πάνω στα μεγαλύτερα αστέρια, η ιστορία έχει δείξει πως τα τρόπαια συχνά κρίνονται από εκείνους που έρχονται από τον… δεύτερο ρόλο.

Η Euroleague υπενθύμισε πως θρύλοι όπως ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Βασίλης Σπανούλης έγραψαν ιστορία στα Final Four, όμως δίπλα τους υπήρχαν παίκτες όπως οι Τίμπορ Πλάις, Φαμπιάν Κοζέρ και Αντρέι Βοροντσέβιτς, που συνέβαλαν καθοριστικά στις επιτυχίες των ομάδων τους.

Οι «Χ- Factor» της EuroLeague

Ολυμπιακός: Ντόντα Χολ

Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο στο Telekom Center Athens, τότε ο Ντόντα Χολ θα έχει παίξει τεράστιο ρόλο σε αυτό. Οι αγώνες Final Four είναι φτιαγμένοι για παίκτες γεμάτους ενέργεια και αυτό ακριβώς προσφέρει ο Χολ: δύναμη, intimidation και φάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα υψηλής πίεσης.

Ο Χολ έδειξε τι μπορεί να κάνει ακόμα και στην ήττα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε φέτος, όταν είχε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Με δεδομένο ότι ούτε η Βαλένθια ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτουν κυρίαρχο σέντερ, το σκηνικό μοιάζει ιδανικό για να επιβληθεί μέσα στη ρακέτα. Μπορεί να εξελιχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για κάθε αντίπαλο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Φενέρμπαχτσε: Νάντο Ντε Κολό

Ίσως ακούγεται υπερβολικό να χαρακτηρίζεται X-factor ένας παίκτης όπως ο Νάντο Ντε Κολό, όμως μπορεί να αποδειχθεί ακριβώς αυτός, όπως ήταν ο Έρικ ΜακΚόλουμ για τη Φενέρμπαχτσε πριν από έναν χρόνο. Ο δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης και πρώην MVP της EuroLeague και του Final Four έρχεται από τον πάγκο από τη στιγμή που εντάχθηκε στην ομάδα τον Ιανουάριο, μετρώντας περίπου 17 λεπτά συμμετοχής, 10,1 πόντους με 45,5% στο τρίποντο και 2,4 ασίστ ανά αγώνα.

Στη σειρά των playoffs απέναντι στη Ζάλγκιρις ήταν καθοριστικός στο Game 2 με 16 πόντους, αλλά στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια σημείωσε συνολικά μόλις 14. Το Final Four όμως είναι η σκηνή όπου ο Ντε Κολό ξέρει να λάμπει και μπορεί κάλλιστα να εμφανιστεί ξανά στην εκδοχή του δεύτερου αγώνα, γέρνοντας την πλάστιγγα υπέρ της Φενέρ.

Βαλένθια: Σέρχιο Ντε Λαρέα

Στα μόλις 20 του χρόνια, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα είναι ο νεότερος παίκτης αυτού του Final Four, αλλά αγωνίζεται σαν βετεράνος. Είτε βάζοντας τις νικητήριες βολές απέναντι στον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο είτε σκοράροντας 9 πόντους στο Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ντε Λαρέα έχει αποδείξει πως ανεβάζει επίπεδο στα κρίσιμα.

Με τον Ζαν Μοντέρο να συγκεντρώνει πάνω του όλη την προσοχή μετά τα εντυπωσιακά playoffs που έκανε, ο Ντε Λαρέα αναμένεται να βρει περισσότερο χώρο για να δημιουργήσει και να εκτελέσει. Ξεκινώντας από τον ημιτελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό ίσως είναι το Σαββατοκύριακο που θα τον μάθει όλη η Ευρώπη.

Ρεάλ Μαδρίτης: Γκάμπριελ Ντεκ

Αυτό θα είναι το πέμπτο Final Four για τον Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος διανύει την όγδοη σεζόν του στη Μαδρίτη, αν και το 2023 δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού. Η φετινή χρονιά όμως είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Παρότι έχει αγωνιστεί σε 39 παιχνίδια, αριθμό-ρεκόρ στην καριέρα του, ξεκίνησε βασικός μόλις σε οκτώ. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να εξελιχθεί σε παράγοντα που θα κάνει τη διαφορά στην Αθήνα.

Το όνομα του Ντεκ βρίσκεται ήδη στα βιβλία ιστορίας της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς είναι έκτος σε λεπτά συμμετοχής στην ιστορία του συλλόγου, πέμπτος στα ριμπάουντ και έκτος στο PIR. Ο 31χρονος φόργουορντ φέρνει την απαραίτητη εμπειρία, αλλά και την ποιότητα που μπορεί να σπρώξει τη Ρεάλ μέχρι την κορυφή. Η σκληράδα του αποτελεί επιπλέον όπλο και, με τη Ρεάλ να έχει ζητήματα στη frontline, ίσως είναι ακριβώς η λύση που χρειάζεται ο Σέρτζιο Σκαριόλο.