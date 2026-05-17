Η Εθνική Ελλάδας χάντμπολ ανδρών έγραψε ιστορία στο Ρότερνταμ, επικρατώντας με 38-33 της Εθνικής Ολλανδίας και «σφραγίζοντας» πανηγυρικά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027.

Μετά το 29-27 της Χαλκίδας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειαζόταν νίκη, ισοπαλία ή ακόμη και ήττα με ένα γκολ διαφορά για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 2027. Τελικά όχι μόνο δεν κινδύνεψε, αλλά κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στους Ολλανδούς, επιστρέφοντας σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2005 και τη διοργάνωση της Τυνησίας, όπου η Ελλάδα είχε κατακτήσει την ιστορική 6η θέση.

Ο αγώνας

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν νωρίς, εκμεταλλευόμενοι τον γρήγορο ρυθμό και τα λάθη της ελληνικής άμυνας, φτάνοντας μέχρι το 9-5. Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα, όμως, αντέδρασε εντυπωσιακά. Με πρωταγωνιστές τους Τόσκα, Μπόσκο και Αραμπατζή στην επίθεση, η Ελλάδα έτρεξε σερί 5-1 και πέρασε μπροστά με 12-10, αλλάζοντας πλήρως τη ροή του αγώνα.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Πέτρου Μπουκοβίνα κάτω από τα δοκάρια. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαίες επεμβάσεις, σταματώντας ακόμα και πέναλτι, δίνοντας τεράστια ώθηση στην ελληνική ομάδα. Με την άμυνα να λειτουργεί υποδειγματικά και τους Ολλανδούς να σκοράρουν ελάχιστα μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η διαφορά εκτοξεύτηκε μέχρι και το +6, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 20-14 υπέρ της Ελλάδας.

Στο δεύτερο μέρος η «γαλανόλευκη» συνέχισε στον ίδιο φρενήρη ρυθμό. Οι Παναγιώτου, Αραμπατζής, Μπόσκος και Ελευθεριάδης συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, ενώ ο Μπουκοβίνας κατέβασε ξανά ρολά. Η Ελλάδα έφτασε ακόμη και στο +11, «διαλύοντας» κάθε ελπίδα των Ολλανδών για επιστροφή στο ματς.

Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά να μειώσουν τη διαφορά, η ελληνική ομάδα διατήρησε απόλυτα τον έλεγχο και πανηγύρισε μία τεράστια νίκη με 38-33, η οποία τη στέλνει πανάξια ξανά στην ελίτ του παγκόσμιου χάντμπολ.