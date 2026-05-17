Ως το πιο προσιτό επιβατικό EV της γκάμας Ford, το νέο Puma Gen-E καταφέρνει να σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στην οικονομία. Ειδικότερα, στο αστικό περιβάλλον μπορεί να διανύσει απροβλημάτιστα έως και 523 km μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, ενώ σε μεικτές συνθήκες εξασφαλίζει μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 13,1 kWh/100 χλμ προσφέροντας στον ιδιοκτήτη του οικονομική μετακίνηση με κόστος 2,6 €/100 km.

Παράλληλα, στην πολυσυλλεκτική γκάμα εκδόσεων των νέων Explorer και Capri, οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολικά κορυφαία αποδοτικότητα τους. Οι εκδόσεις Εκτεταμένης Χωρητικότητας εξασφαλίζουν αυτονομία έως 602 km για το Explorer και 627 km για το Capri, με κατανάλωση 15,8 kWh/100 και 15 kWh/100 km αντίστοιχα, που μεταφράζεται σε μετακίνηση με κόστος μόλις 3,2 και 3 €/100 km, αντίστοιχα.