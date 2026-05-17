Μετά από ένα ρεκόρ πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2025 στην Ευρώπη, το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνεχίστηκε η ανοδική πορεία τους.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ταξινομήθηκαν 723.704 νέα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) σε όλη την Ευρώπη . Αυτό σηματοδοτεί αύξηση 26,2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, αφού πωλήθηκαν 573.439 ηλεκτρικά οχήματα σε 31 αγορές.

Από τις 31 χώρες π μόνο τέσσερις έχουν δει μείωση στις αρχές του έτους.

Ποιο είναι το ποσοστό των αυτοκινήτων στην Ευρώπη είναι ηλεκτρικά; Το μερίδιο αγοράς των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη έχει φτάσει το 20,6% από το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πέμπτο αυτοκίνητο που πωλείται στην Ευρώπη είναι πλήρως ηλεκτρικό σήμερα.