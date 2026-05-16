Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του FA Cup, καθώς επικράτησε με 1-0 της Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ», χάρη στο «χρυσό» γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό.

Οι «πολίτες» ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες στην αναμέτρηση και κατάφερε να τις μετουσιώσει σε τέρμα, με την έμπνευση του 26χρόνου Γκανέζου.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κατέκτησε το δεύτερο τίτλο στη σεζόν, μετά από εκείνο του Carabao Cup.

Εξέλιξη του αγώνα

Ο αγώνας ξεκίνησε αργά, με τη Μάντσεστερ Σίτι να δημιουργεί την πρώτη της ευκαιρία στο 7’, όταν ο Μαρμούς επιχείρησε ένα αδύναμο σουτ που μπλόκαρε εύκολα ο Σάντσες.

Η Τσέλσι προσπάθησε να αντιδράσει στο 22’, με τον Ζοάο Πέδρο να βγαίνει στην αντεπίθεση, αλλά οι αμυντικοί των «πολιτών» του εμπόδισαν την εκτέλεση. Στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο, η Σίτι είχε την κατοχή της μπάλας, με τον Χάαλαντ να σκοράρει στο 27’, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, ενώ η πιο σημαντική στιγμή ήρθε στο 44’, όταν ο Ντοκού βρήκε τον Νορβηγό με κάθετη πάσα και εκείνος πλάσαρε, με τον Σάντσες να αποκρούει εντυπωσιακά.

Στην επανάληψη, η Σίτι ξεκίνησε με αλλαγή, με τον Ράιαν Σερκί να αντικαθιστά τον Ομάρ Μαρμούς. Στο 47’, ο Ο’Ράιλι εκτέλεσε σέντρα από αριστερά, με τον Σεμένιο να πιάνει κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η Τσέλσι είχε την καλύτερή της στιγμή στο 54’, όταν μετά από κόρνερ του Τζέιμς, ο Τράφορντ απέκρουσε με γροθιές και ο Καϊσέδο σούταρε με κεφαλιά, αλλά ο Ρόδρι μπλόκαρε πάνω στη γραμμή.

Η λύση για τη Σίτι ήρθε στο 72’, σε υποδειγματική ανάπτυξη: ο Χάαλαντ γύρισε από δεξιά και ο Σεμένιο με εντυπωσιακό τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Δύο λεπτά μετά, η Τσέλσι πλησίασε στην ισοφάριση με τον Έντσο Φερνάντες, αλλά η τελική του προσπάθεια ήταν άστοχη.

Στο τελευταίο τέταρτο, οι Λονδρέζοι πίεσαν, με τον Τράφορντ να αποκρούει σουτ του Πέδρο Νέτο στο 79’, κρατώντας το μηδέν στην άμυνα. Η Σίτι απείλησε σε αντεπιθέσεις, με τον Ματέους Νούνιες να σημαδεύει το δοκάρι στο 85’ και στη συνέχεια ο Σερκί να σουτάρει από μέσα της περιοχής, αλλά ο Σάντσες απέκρουσε ξανά, διατηρώντας ζωντανή την Τσέλσι.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, δίνοντας στη Μάντσεστερ Σίτι ακόμη ένα τρόπαιο, ενώ η Τσέλσι ολοκλήρωσε μια καταστροφική σεζόν χωρίς τίτλο και πιθανότατα χωρίς συμμετοχή στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά.