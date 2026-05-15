Απρόοπτο για τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με τη Μύκονο Betsson, καθώς ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στον αστράγαλο.

Ο Έλληνας γκαρντ τραυματίστηκε τη στιγμή που έδινε ασίστ στον Μήτογλου, όταν στραβοπάτησε πάνω στο πόδι του Άπλμπι και γύρισε τον αστράγαλό του.

Αμέσως μετά τη φάση, ο Καλαϊτζάκης κατευθύνθηκε κουτσαίνοντας προς τον πάγκο, όπου του τοποθετήθηκε πάγος, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί την κατάστασή του και να υπάρχει αναμονή για την εκτίμηση της σοβαρότητας του τραυματισμού.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα